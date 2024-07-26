Otomobil sulama kanalına uçtu! Adana'da can pazarı, işte o anlar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana’da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada ortalık can pazarına döndü. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Adana Yüreğir'de korkutan bir kaza oldu. Otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada 6 kişi ölüm tehlikesi atlattı, o anlar anbean kameralara yansıdı.
OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU
Kaza, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu.
6 KİŞİLİK CAN PAZARI!
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.
O ANLAR KAMERALARDA
Korku dolu anlar vatandaşları derinden etkiledi. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı