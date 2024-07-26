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Otomobil sulama kanalına uçtu! Adana'da can pazarı, işte o anlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada ortalık can pazarına döndü. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Adana Yüreğir'de korkutan bir kaza oldu. Otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada 6 kişi ölüm tehlikesi atlattı, o anlar anbean kameralara yansıdı.

OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU

Kaza, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu.

Otomobil sulama kanalına uçtu! Adana'da can pazarı, işte o anlar - 1. Resim

6 KİŞİLİK CAN PAZARI!

Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Otomobil sulama kanalına uçtu! Adana'da can pazarı, işte o anlar - 2. Resim

O ANLAR KAMERALARDA

Korku dolu anlar vatandaşları derinden etkiledi. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Otomobil sulama kanalına uçtu! Adana'da can pazarı, işte o anlar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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