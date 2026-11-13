Özcağdaş'ın iddialarına Bakan Tekin belgeyle cevap verdi: Bu bir tezgah

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihalelerinde yaklaşık 600 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu öne sürdü. Özçağdaş, Sayıştay 7. Dairesi’nin üç kararına dayandırdığı iddialarına ilişkin, "162 yıllık Sayıştay tarihinde ilk defa yargı kararları tebliğ edilmemiş. Sayıştay kararlarını bloke etmişler" dedi. Suat Özçağdaş'ın iddialarına Bakan Yusuf Tekin, TBMM bütçe görüşmelerindeki iddialara karşılık olarak belge yayınladı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu dün Millî Eğitim Bakanlığının 2027 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Komisyonda sunum yapmak üzere Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin salona gelirken, bazı milletvekilleri tepki göstererek Tekin’in elini sıkmadı.

Zaman zaman gerginlikler yaşanırken Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihalelerinde yaklaşık 600 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu öne sürdü.

"SAYGINLIĞI ZEDELEMEMEK İÇİN TARTIŞMA KONUSU YAPMADIM"

Sayıştay'ın TBMM adına kamu bütçelerini ve hesaplarını denetlediğini aktaran Bakan Tekin ise Bakanlığın kamu bütçesini harcarken Sayıştay'dan danışmanlık ve rehberlik anlamında faydalandığını, Sayıştay'ın çok saygın bir kamu otoritesi olduğunu söyledi.

Özçağdaş'ın kendisine yönelik "6 gündür ölü taklidi yapıyor" ifadesini hatırlatan Tekin, "Bir milletvekilinin saygınlığını zedelememek için, yüzlerce yıllık, 100 yıldan fazla geçmişi olan bir kamu otoritesinin saygınlığını zedelememek için bu konuyu kamuoyunda bir tartışma konusu yapmadım, bunun altını çizerek söylüyorum." dedi.

Özcağdaşın iddialarına Bakan Tekin belgeyle cevap verdi: Bu bir tezgah

BAKAN TEK TEK SÜRECİ ANLATTI

Söz konusu iddiaya değinen Tekin, "2023'te bir ilin milli eğitim müdürünü görevden aldık. 2024'te Sayıştay Başkanlığının bizim hesaplarımızı denetlemek üzere görevlendirdiği başdenetçi, bu il milli eğitim müdürünün kardeşi" bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kişi hem bizi hem Sayıştay'ı zan altında bırakacak, Suat Bey'in elindeki bilgileri de onu manipüle edecek şekilde kendisiyle paylaşmış bir pozisyonda. Ben 5,5 yıl müsteşarlık yaptım. Müsteşar dediğiniz kişi, bir kamu bütçesi harcarken Devlet Malzeme Ofisine sormadan iş yapmaz. Biz de Devlet Malzeme Ofisine 4 defa soru sormuşuz. Bu malzemeler elinizde var mı, yok mu? Devlet Malzeme Ofisinin bize cevabı, 'Bu malzemeler bizim elimizde yok.' Bunun üzerine sorguyla ilgili olarak süreçte daireye gittiğimizde haberdar oluyoruz. Neyden haberdar oluyoruz? Bu bahsettiğimiz başdenetçi, eğer Suat Bey'in söylediği gibi Devlet Malzeme Ofisine bir baskı yapıldıysa elimdeki belgeler Devlet Malzeme Ofisinde açılmış soruşturmanın belgeleridir. Bu başdenetçi diyor ki, 'Siz bize böyle yazmışsınız ama tahmini de olsa elinizde bir fiyat yok mu?'

Özcağdaşın iddialarına Bakan Tekin belgeyle cevap verdi: Bu bir tezgah

Sonra e-mail'de diyor ki, 'Tahmini fiyatlar bizim işimizi görmez, sen bize ona göre referans fiyat olarak kullanabileceğimize dair bir yazı ver' diyor. Bunu kim yapıyor? Bunu Sayıştay'ın bizim dosyamızda görevli olan başdenetçi. Bu kişi Devlet Malzeme Ofisinde tarihinde olmayacak bir biçimde şube müdürü imzasıyla bir yazı alıyor.

"BU BİR TUZAK"

Başdenetçi, Devlet Malzeme Ofisinin tarihinde olmayan bir biçimde e-mail üzerinden şunu söylüyor, diyor ki 'Önce yazıyı bana e-mail ile gönder, ben tamam bu olmuş diyeyim size ondan sonra imzalayıp göndereyim.' Suat Bey, bu bir tuzak, bu bir tezgah. Biz bundan nerede haberdar olduk? Sayıştay'ın ilgili dairesinde yargılama esnasında haberdar olduk. Sayıştay bize diyor ki, 'Devlet Malzeme Ofisinden fiyat almamışsınız veya aldığınız fiyatlar tutarsız.' Biz de diyoruz ki, 'bizdeki belgeler öyle değil.' Biz Devlet Malzeme Ofisine sormuşuz ve demiş ki, 'bu malzemeler benim elimde yok.' Bunun üzerine Sayıştay diyor ki, 'Kendi onurunu kurtarmak', bakın bu önemli. Bizim Sayıştay'da yargılamanın yenilenmesi için herhangi bir başvurumuz yok ama bu bahsettiğim olay, bu tezgah, Devlet Malzeme Ofisini de, Sayıştay'ı da Milli Eğitim Bakanlığını da zan altında bırakacak bir kişisel husumet meselesidir. Dolayısıyla şu anda bahsi geçen anlattığım sebeplerden dolayı Sayıştay yargılamanın yenilenmesi yönünde karar verdi. Çünkü, burada Sayıştay'ın manipüle edildiği bir durum söz konusu."

Özcağdaşın iddialarına Bakan Tekin belgeyle cevap verdi: Bu bir tezgah

"BENİM LİDERİM SİZİNKİ GİBİ HIRSIZLARIN ARKASINDAN MİTİNG YAPMAZ"

Söz konusu sürecin devam ettiğini belirten Tekin, Özçağdaş'a, "Benim liderim sizin gibi yolsuzların, hırsızların arkasından seçim meydanlarında miting yapmaz." dedi. Bunun üzerine Tekin ve Yeni Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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