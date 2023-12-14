Özel plaka alan şahıs dehşeti yaşadı! Aracını kundakladılar

14 Aralık 2023 18:59 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 19:33

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel plaka alan şahıs, "plakayı sök" uyarılarına kulak asmayınca önce tehdit edilerek aracı kurşunlandı, ardından kamyonu kundaklandı.

ARACINA KURŞUN SIKILIP KUNDAKLANDI

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı kasa kamyonet, plakasız motosikletli kişiler tarafından benzinle yakıldı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, aracının yandığını gören Zafer Yelek ve ailesi hemen alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle de araç söndürüldü. Bir ay önce aracı aldığını söyleyen Zafer Yelek, özel olarak aldığı plaka yüzünden daha önce de tehdit edildiğini, aracına kurşun sıkıldığını, şimdi de arabasının kundakladığını söyledi.

ÖZEL PLAKA ALDIĞI İÇİN TEHDİT EDİLDİ

Soyadının kısaltılmış haliyle özel plaka aldığı için tehdit edildiğini iddia eden Zafer Yelek, "Bir ay önce aracımı ve özel plakamı aldım. Özel plaka aldığım için bazı şahıslar tarafından tehdit edildim. Tehdit edildikten bir hafta sonra aracıma kurşunladılar. Hiçbir şey yapmadım, sineye çektim. Bu sefer de gelip aracımı yaktılar. Devletimin adaletine güveniyorum. Şahıslar plakasız motorla benzinle gelip aracı yakıyor. Ticari taksi şoförü olayı görmüş. Sesi duyunca ailecek evden çıktık ve aracı söndürdük. Daha sonra itfaiye geldi soğutma çalışması yaptı. Tehditle araçtan plakanın sökülmesini istiyorlar. Plakayı sökmediği için aracımı kundakladılar. Suçluların biran önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.