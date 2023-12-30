Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Diyarbakır'da faciaya kıl payı! İstanbul'dan kalkan özel jet pistten çıktı

    Diyarbakır Havalimanı'na hareketli dakikalar yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet inişi sırasında pistten çıktı. Kazaya yoğun sisin neden olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi.

    Diyarbakır&#039;da faciaya kıl payı! İstanbul&#039;dan kalkan özel jet pistten çıktı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet,  Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekiplerler sevk edildi.

    YOĞUN SİS NEDENİYLE PİSTTEN ÇIKTI

    TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

    Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

    Diyarbakır'da faciaya kıl payı! İstanbul'dan kalkan özel jet pistten çıktı

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DiyarbakırUçakHavalimanı
    Haberler > Gündem > Diyarbakır'da faciaya kıl payı! İstanbul'dan kalkan özel jet pistten çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Süper Kupa Finali için provokasyon yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı - GündemAdalet Bakanı Yılmaz Tunç: Süper Kupa Finali için provokasyon yapanlar hakkında soruşturma başlatıldıBakan Yerlikaya açıkladı! Yılbaşı gecesi 200 bin personel görev başında - GündemBakan Yerlikaya açıkladı! Yılbaşı gecesi 200 bin personel görev başındaSahibinin kolunu parçaladı, kanlar içinde bıraktı - GündemSahibinin kolunu parçaladı, kanlar içinde bıraktıMİT, PKK'nın kasasını etkisiz hale getirdi - GündemMİT, PKK'nın kasasını etkisiz hale getirdiİstanbul Valisi Gül'den 'yılbaşı tedbirleri' açıklaması - Gündemİstanbul Valisi Gül'den 'yılbaşı tedbirleri' açıklamasıSiyasilerden Süper Kupa tepkisi! - GündemSiyasilerden Süper Kupa tepkisi!Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve yoğun sise dikkat! - GündemMeteoroloji o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve yoğun sise dikkat!DEAŞ'a 37 ilde 'Kahramanlar-38' darbesi! 189 kişi yakalandı - GündemDEAŞ'a 37 ilde 'Kahramanlar-38' darbesi! 189 kişi yakalandı'Sizi mermi manyağı yapacağım' diyerek dehşet saçtı - Gündem'Sizi mermi manyağı yapacağım' diyerek dehşet saçtıMuhtarlara süper haklar! Yasa değil adeta piyango... - GündemMuhtarlara süper haklar! Yasa değil adeta piyango...
    Sonraki Haber Yükleniyor...