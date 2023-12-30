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Diyarbakır'da faciaya kıl payı! İstanbul'dan kalkan özel jet pistten çıktı
Diyarbakır Havalimanı'na hareketli dakikalar yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet inişi sırasında pistten çıktı. Kazaya yoğun sisin neden olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet, Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekiplerler sevk edildi.
YOĞUN SİS NEDENİYLE PİSTTEN ÇIKTI
TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi