Diyarbakır'da faciaya kıl payı! İstanbul'dan kalkan özel jet pistten çıktı

30 Aralık 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 13:16

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet, Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekiplerler sevk edildi.

YOĞUN SİS NEDENİYLE PİSTTEN ÇIKTI

TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.