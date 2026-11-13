Özerk bölgenin geleceği oylanacak: Gagavuzya'da kritik seçim

Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Bölgesi'nde 15 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi siyasi gerilim tırmanıyor. Gagavuz Türklerinin özerkliğinin geleceğini belirleyecek kritik seçimde başkan adayı İvanna Köksal, Rusya ve Moldova yönetiminin bölge üzerindeki etkisine dikkat çekti. Türkiye'ye destek çağrısında bulunan Köksal, “Gagavuzya'nın özerkliğinden vazgeçemeyeceğiz” dedi.

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Moldova’ya bağlı Gagavuz Özerk Bölgesi’nde halk, 15 Kasım Pazar günü sandığa gidecek. Otoriteler, Gagavuz Türklerinin, sadece başkan seçmeyeceğini, aynı zamanda özerk yönetimin istikbalini, millî, kültürel ve coğrafi geleceklerini tayin edeceklerini belirtiyor.

İsrail, AB ve Rusya kıskacında zor günler geçiren Gagavuzya’da başkanlık ile birlikte 135 sandalyeli Halk Meclisi üyeleri de belirlenecek. Sandıkta sekiz başkan adayının yarıştığı Gagavuzya’da ilk turda yüzde ellinin üzerinde oy alan aday ipi göğüsleyecek.

Özerk bölgenin geleceği oylanacak: Gagavuzyada kritik seçim

Gazetemizin sorularını cevaplandıran başkan adaylarından İvanna Köksal, seçimi Gagavuzların kendi otonomyasının devam ya da tamam denileceği bir oylama olarak nitelendirdi. Köksal, şunları kaydetti:

"Rusya destekli adayın kazanması durumunda merkez, muhtemelen bu ismi seçimden kısa süre sonra devre dışı bırakacak ve oluşacak kaos sebebiyle idareyi ele alacak. Moldova-Rusya kıskacında zor dönemler yaşayan bölgemizde biz sadece Gagavuz Türklerinin iradesini esas alıyoruz. Şayet merkez adayları kazanırsa AB’ye şartsız ‘evet’ diyecekler. Otonomya ortadan kalkacak. Çünkü bağımsız Gagavuzya, AB’ye girme açısından en önemli problem. Bu noktada Gagavuzların varlığı ve otonomyası Türkiye için de kritik önem taşıyor. Ankara bu vasatta pasif, gözlemci durumunda kalmamalı. Büyük güçlerle savaşıyorum. Rakiplerin arkalarındaki devlet ve para destekleriyle yarışma imkânım yok ama halkın sevgisiyle sonuca gitmeye çalışıyorum. Her türlü illegal yöntemlere karşı mücadele veriyorum. Aleyhimde yüzlerle video üretildi. Türkiye’nin adamı olduğum, Ankara’nın bölgeyi kontrol için beni gönderdiği gibi birçok söylem üzerinden saldırıyorlar. Gagavuzya’nın özerkliğinden vazgeçemeyeceğiz."

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