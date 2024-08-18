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Özgür Özel, Mahmud Abbas ile görüştü! Filistin'e davet etti

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Özgür Özel, Mahmud Abbas ile görüştü! Filistin&#039;e davet etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Abbas, TBMM'de yaptığı konuşmaya ayağı kırıldığı için katılamayan Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.

CHP lideri Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel görüşmede, Mahmud Abbas’ın TBMM Genel Kurulu’na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi.

CHP'nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, Genel Başkan seçildikten sonra, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlara dikkati çektiğini söyledi.

"Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadesini kullanan Özel, Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

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ABBAS, ÖZEL'İ FİLİSTİN'E DAVET ETTİ

Kendisinin TBMM'deki konuşmasına ayağı kırıldığı için katılamayan Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileten Abbas, "Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir” sözleri ile CHP liderini Filistin'e davet etti. 

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