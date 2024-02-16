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    • Haberler > Gündem > Özgür Özel'den başkan adaylarıyla video! Bir tek tartışmalara neden olan isim yok

    Özgür Özel'den başkan adaylarıyla video! Bir tek tartışmalara neden olan isim yok

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hatay, Seçim, Özgür Özel, CHP, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İşimiz gücümüz Türkiye" başlığıyla bir video paylaştı. Videoda İstanbul'dan İzmir'e kadar tüm belediye başkan adayları bulunurken, adaylığıyla tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

    Yerel seçimlere sayılı haftalar kala partiler adaylarını büyük oranda açıkladı. CHP de Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi.

    ADAYLIĞI TARTIŞMA SEBEBİ OLDU

    Ancak Savaş'ın adaylığı CHP'nin kendi içinde de tartışmalara neden oldu. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da vatandaşlar, Lütfü Savaş'ı protesto etti. 

    ÖZEL: İYİ BİR ALTERNATİF GÖRÜRSEM DEĞİŞTİRİRİZ

    CHP lideri Özgür Özel ise konunun gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı. Özel, "Lütfü Bey'in Hatay halkından gördüğü kabul kamuoyundaki algısının ötesinde. Daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir" ifadelerini kullandı.

    Özgür Özel'den başkan adaylarıyla video! Bir tek tartışmalara neden olan isim yok

    DİKKAT ÇEKEN VİDEODA "SAVAŞ" DETAYI

    Siyaset kulisleri Hatay'ı konuşmaya devam ederken Özel dün akşam bir video paylaştı. Videoda İstanbul'dan İzmir'e, Tekirdağ'dan Eskişehir'e kadar tüm belediye başkan adayları yer aldı. Ancak adaylığıyla tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş videoda bulunmadı. Bu detay da dikkatlerden kaçmadı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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