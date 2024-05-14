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Özgür Özel'den konuşmasını kesen partiliye sert sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Grup toplantısında sözünün kesilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, "Senin yüzünden çiftçilerin sorununa değinmeyeceğim. 6 sayfa not var burada. Sus... sus... Konuşacağız... Bir kez daha söylüyorum, akışı kesenin sorununa değinmem." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel gündemdeki konulara ilişkin fikirlerini belirtti.

"AKIŞI KESENİN SORUNUNA DEĞİNMEM"

Toplantının bir bölümünde sözünün kesilmesine sinirlenen Özel kısa bir sessizlikten sonra "Bunu daha önce konuştuk. Sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım. Bak burada 6 sayfa not var. Çiftçileri bu arkadaş yüzünden konuşmuyorum. Şimdi arkadaşların sana hesap sorsun bakalım. Sus... sus... Konuşacağız... Bir kez daha söylüyorum, akışı kesenin sorununa değinmem. O arkadaşı bir tarafa bırakıp CHP'nin bütün dostu çiftçilerin, milletin efendilerinin çiftçiler gününü kutluyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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