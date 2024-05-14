Özgür Özel'den konuşmasını kesen partiliye sert sözler

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 15:00 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 15:26 - Güncelleme:

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Grup toplantısında sözünün kesilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, "Senin yüzünden çiftçilerin sorununa değinmeyeceğim. 6 sayfa not var burada. Sus... sus... Konuşacağız... Bir kez daha söylüyorum, akışı kesenin sorununa değinmem." dedi.