Özgür Özel'den yumruklu saldırı sonrası çarpıcı çıkış: "Bu gecenin konusu olur, birkaç kalemşör..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Özel, yumruklu saldırı sonrası kendisine yönetilen eleştirilere cevap verdi. Özel, "Bu gecenin konusu olur. Kötü niyetli birkaç kalemşör tarafından eleştirilmiş olabilirim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine düzenlenen saldırı sonrası yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Kimin eleştirdiğini söylerim, bu gecenin konusu olur. O seviyeye inmeyeceğim. Ben orada sadece cümlenin bu kadarını alıp dinleyen kötü niyetli birkaç kalemşör tarafından eleştirilmiş olabilirim." dedi.

SORUŞTURMA GENİŞ ÇAPLI SÜRMELİ

Sözcü TV'de konuşan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen tören sonrası uğradığı saldırıyla ilgili olarak, soruşturmanın geniş şekilde sürmesi gerektiğini söyledi.

Saldırı sonrası yaptığı açıklamalar üzerinden siyaset bilimciler tarafından eleştirildiğinin ifade edilmesi üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Kimin eleştirdiğini söylerim, bu gecenin konusu olur. O seviyeye inmeyeceğim. Ben orada sadece cümlenin bu kadarını alıp dinleyen kötü niyetli birkaç kalemşör tarafından eleştirilmiş olabilirim. Konuşmayı dinleyen herkes şunu biliyor; ben bugün kimseye 'Sen yaptın.' demem. 'Telef.' diyordu, bu telef kelimesiyle ilişkilendirilebilir ancak açtığı telefonla 'Oradan geri adım atacak.' diye görüyorum, bunun böyle olmasını umuyorum."

ÖZGÜR ÖZEL GERİ VİTES Mİ YAPTI?

Özel, aynı gün eşinin, kızının adresinin paylaşılıp televizyonda hedef gösterildiğini belirterek, "O, her şeyi çok bilen, çok kahraman abi, 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. Geri vites yapacak Özgür Özel böyle mi konuşur? 'Bir daha elini boş yollamayın. Eğer mektubu okuyacağımı düşünüyorsanız buna cevabım meydandır, sokaktır.' diyor. Bunu söyleyen adama sen tutacaksın 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyeceksin. Özgür Özel bile değil, iğrenç sözlerle, yakıştırmalarla. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım." dedi.

Bir gazetecinin, "Bizim kanalımıza söylüyorsunuz, konuşalım ama bunu size bunun için sormadık, birçok insanda böyle bir intiba var." sözlerine cevap veren Özel, "O dediğiniz eleştiriyi hatırlatıyorsunuz ya. Yapan adamın nerede yaptığı, bakın onu söylüyorum. O bir kişi yaptı, o bir kişinin hakaretiyle, hedef göstermesiyle birileri hareketlenmeye çalıştı. Bütününü izleyen o kişiye notunu verdi. Ama o kişi onu hangi çatı altında yaptıysa o çatı, bir ülkenin ana muhalefet liderine adı yerine o kişinin kendi taktığı lakapla hitap etmesine susuyorsa ben ona bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

ERKEN VEYA ARA SEÇİM... HER İHTİMAL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Özel, erken veya ara seçim şartlarına dikkati çekerek, "Bunlar ihtimaller dahilindedir ama bunlardan herhangi birine an itibarıyla karar vermiş, uygulamaya geçmiş durumda değiliz." dedi.

"Çalışmasını yapıyor musunuz?" sorusuna Özel, "Yapıyoruz. Tabii bakıyoruz. Siyasette herkes her ihtimali çalışır. CHP'nin zaman zaman eksikliği, her ihtimali çalışan rakipleri varken her ihtimali çalışmadığı olmuştur geçmişte. Biz her ihtimali çalışıyoruz." cevabını verdi.