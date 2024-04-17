Özgür Özel'in değişimi sürüyor, kazayağına botoks yaptı

CHP lideri, önce ses tellerinden ameliyat oldu. Ardından gözlüğe veda etti. Saçlarını boyattı. Yüzüne dolgu yaptırdı, kazayağından kurtuldu.

31 Mart seçimlerinin ardından ilk defa grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel “Kimseyi ayırmayacağız, bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Özgür Özel “Biz belediyeleri birileri gibi çocuklarımızı işe sokmak için değil, ıstakoz yiyenler gibi değil oraları temiz yöneteceğiz” dedi.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Özel’in, açıklama yaptığı esnada imajında yaptığı değişiklikler dikkat çekti. Önce ses tellerinden ameliyat olan Özel, uzun zamandır kullandığı gözlüklere veda etmek üzere harekete geçti.

Özel, bu kapsamda da gözlerinden ameliyat olarak gözlüklerini çıkardı. Bu operasyonların ardından Özgür Özel’in bu defa da saçlarını boyattığı görüldü. Özel’in ayrıca yüzüne de bazı işlemler yapması dikkat çekti.