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PAEM sınavında soru benzerliği iddialarıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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PAEM sınavında soru benzerliği iddialarıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiPAEM sınavında soru benzerliği iddialarıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

2026 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında bazı soruların, sınavdan önce bir platformda yayımlandığı öne sürülen hazırlık sorularıyla benzerlik gösterdiği iddialarına ilişkin inceleme tamamlandı. Paylaşımların sınavdan sonra yapıldığı ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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2026 PAEM sınavında sorulan bazı soruların sınav öncesinde bir platformda yayımlanan hazırlık sorularıyla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialarla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımların sınav tamamlandıktan sonra gerçekleştirildiği belirlendi.

PAYLAŞIMLARIN SINAVDAN SONRA YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde, platformdaki sınav sorularına ilişkin içeriklerin sınav sonrasında yayımlandığı ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi.

Paylaşımların, sınavın güvenilirliğine ilişkin provokatif bir algı oluşturmayı amaçladığı değerlendirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında söz konusu platformu kullanan M.İ. ile aynı oluşuma ait dijital uygulamanın geliştiricisi ve yöneticisi olduğu belirtilen G.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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