Paraları pul oldu! Erzurum'da milyonlarca liralık Bitcoin vurgunu: İşte yıllar sonra istenen cezalar...

Erzurum'da "Bitcoin'le kar payı elde etme" vaadiyle onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran 4 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 5 yılın sonunda istenen cezalar belli oldu. Mağdurların Bitcoin cinsinden kaptırdığı paralar ise büyük değer kaybına uğradı. Nitekim Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilk şikayetlerin yapıldığı 2020 yılını 21 bin doların üzerinde tamamlayan Bitcoin fiyatı, şimdilerde 118 bin dolar civarında seyrediyor.

Erzurum'da Tuba P., eşi Erkan P., ortağı Seda K. ve Birgül D.'nin, kurdukları saadet zinciri ile vatandaşlardan topladıkları parayı değerlendirip, 6 yıl boyunca kâr payı dağıttığı iddia edildi. Son aldığı paraların geri ödemesini yapmayan Tuba P’ye ulaşamayan 16 kişi, 2020 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Onlarca kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı öne sürülen Tuba P., hesabının hacklendiğini iddia ederek adeta sırra kadem bastı.

5 YILIN SONUNDA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Geçen süre içinde mahkeme heyetinin değişmesi, görevsizlik verilmesi ve dosyanın istinafa taşınması gibi sebeplerle şüpheliler için yargılanacak mahkeme bulunamadı. Son olarak Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılan 4 şüpheli için savcı mütalaasını verdi. Şüpheliler için istenen ceza 5 yılın sonunda belli oldu.

TÜM SANIKLARA TOPLAM 66 YIL HAPİS İSTEMİ

Her bir mağdur için en az 1,5 yıl hapis cezası talep edildi. Buna göre; Tuba P. hakkında 16 kişi için toplam 24 yıl hapis cezası istendi. Erkan P. (Tuba P.'nin eşi) hakkında, 2 kişi için toplam 3 yıl hapis cezası istendi. Seda K. (Tuba P.’nin ortağı) hakkında, 13 kişi için toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. Birgül D. hakkında da 13 kişi için yine toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Toplamda, tüm sanıklar hakkında talep edilen en az hapis cezası 66 yıl olarak belirlendi.

BİLİRKİŞİ RARORU: ANAPARA KAYBI 3 MİLYON 250 BİN 100 TL

Dava dosyasına giren bilirkişi heyet raporunda, mağdurlar ve sanıkların banka hesapları arasındaki para trafiği detaylı şekilde incelenmişti. Mağdurların anapara kayıplarının toplamda 3 milyon 250 bin 100 TL olduğu belirlenmişti.

BITCOIN KAYBI ÇOK DAHA BÜYÜK

Şahısların kaybettiği paraların yıllar içinde adeta eridiği ortaya çıktı. Şikayetlerin yapıldığı 2020 yılının başlarında ortalama 8 bin 800 civarında olan Bitcoin fiyatı, Aralık 2020'de çok hızlı yükselerek 21 bin 600 dolara çıkmıştı. Bitcoin, günümüzde ise 118 bin dolar civarında seyrediyor.