İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla yürütülen Paymix soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bahis oyuncularını VIP kategorilerine ayırarak özel kampanyalarla yeniden bahis oynamaya yönlendirdikleri belirlendi. Operasyon kapsamında 13 araç, 10 konut ve 6 tarla ile bahçeye el konulurken 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.

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Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı suçlaması ile yapılan soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Paymix tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanması ile alakalı yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmalarının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 23 şüpheliden 18'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik 17 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Paymix soruşturmasında 17 tutuklama! 467 hesaba bloke konuldu

"VIP" VE "AKTİF OLMAYAN" OLARAK SINIFLANDIRMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından paylaşılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, "PAYMIX 5 soruşturması" çerçevesinde, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının detaylı listelerde tutulduğunun, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" gibi gruplara ayrıldığının tespit edildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği ve uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listeleri ile yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel teklifler olduğunun belirlendiği kaydedilmişti.

Paymix soruşturmasında 17 tutuklama! 467 hesaba bloke konuldu

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üstünden iletişim kurup bonus ve kampanya teklifleriyle tekrar para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yaptıkları kaydedilen açıklamada, bu çerçevede belirlenen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri uygulandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, suçtan elde edildiği belirlenen 13 araç, 10 konut, 6 tarla ile bahçeye el konulduğu, 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı bildirilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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