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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu

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Pençe-Kilit Harekatı, Şehit Haberleri, Haber

Gündem Haberleri

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP patlaması neticesinde yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) şehit oldu. Acı haber Sakarya'daki baba ocağına verildi.

Sakarya'ya şehit ateşi düştü... Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay 26 yaşında şehit oldu. Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması neticesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) şehit oldu.

Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu - 1. Resim

Şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı. Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi.

Şehidin naaşının yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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