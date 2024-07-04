Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, temas sırasında 2 teröristin etkisiz hale geldiği belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.