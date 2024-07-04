Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Bölgesi'nde Uzm. Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamaya göre 2 terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu.
 
Açıklamada, temas sırasında 2 teröristin etkisiz hale geldiği belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen:  - Gündem
Kayseri'deki sokak provokasyonlarında 10 kişi tutuklandıUEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza! 'Bozkurt' işaretinin faturası ağır oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'deki sokak provokasyonlarında 10 kişi tutuklandı - GündemTürkiye'yi bölmeye çalıştılar! Mahkeme kararını verdiAnne ve çocuğun hayati tehlikesi sürüyor! Mahkeme cani baba hakkında kararını verdi - GündemMahkeme cani baba hakkında kararını verdiNetanyahu, Biden ile telefonda görüştü! İsrail'den Gazze'de katliama devam mesajı - Gündemİsrail'den Gazze'de katliama devam mesajıİstanbul'da sağanak trafiği felç etti! İş çıkışı vatandaşlar zor anlar yaşadı - Gündemİstanbul'da sağanak trafiği felç ettiBursa'da sel felaketi sır perdesini araladı! Sularının yükselttiği dereden ceset çıktı - GündemBursa'da sel felaketi sır perdesini araladı!Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - GündemKahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...