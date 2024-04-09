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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hikmet Aslan'ın şehadet haberi, Niğde'deki ailesine verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

NİĞDE'DEKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (27) şehadet haberini Niğde'nin Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu - 1. Resim

Şehit haberinin verilmesinin ardından komşuları aileye taziyelerini iletti, eve, sokağa ve belde meydanına Türk bayrağı asıldı. Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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