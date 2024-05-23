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Pençe-Kilit'ten acı haber! İçişleri Bakanlığından baş sağlığı mesajı

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Pençe-Kilit&#039;ten acı haber! İçişleri Bakanlığından baş sağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu, Haber

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Güvenlik Korucusu olan Yahya Yıldız'ın şehit haberi geldi. İçişleri Bakanlığının resmi X sayfasında taziye mesajı yayımlandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde korucu olan Yahya Yıldız'ın şehit olduğu haberi duyuruldu.

Pençe-Kilit'ten acı haber! İçişleri Bakanlığından baş sağlığı mesajı - 1. Resim

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Taziye mesajı yayımlanan paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi.

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