Pençe-Kilit'ten acı haber! İçişleri Bakanlığından baş sağlığı mesajı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Güvenlik Korucusu olan Yahya Yıldız'ın şehit haberi geldi. İçişleri Bakanlığının resmi X sayfasında taziye mesajı yayımlandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde korucu olan Yahya Yıldız'ın şehit olduğu haberi duyuruldu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Taziye mesajı yayımlanan paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi.