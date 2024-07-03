Pendik'te silah sesleri yükseldi: Eşi Safiye'yi sokak ortasında öldürdü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme:

Pendik, Kadın Cinayeti, Haber

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Pendik'te Safiye B. boşanma aşamasında olduğu Vedat B. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadının çöp atmaya çıktığı sırada yaşanan olay sonrası polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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