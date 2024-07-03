Pendik'te silah sesleri yükseldi: Eşi Safiye'yi sokak ortasında öldürdü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pendik'te Safiye B. boşanma aşamasında olduğu Vedat B. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadının çöp atmaya çıktığı sırada yaşanan olay sonrası polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Pendik'in Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye B.(49), boşanma aşamasında olduğu Vedat B.(50) ile sokakta karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat B. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Safiye B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı