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Pendik'te silah sesleri yükseldi: Eşi Safiye'yi sokak ortasında öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pendik, Kadın Cinayeti, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te Safiye B. boşanma aşamasında olduğu Vedat B. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadının çöp atmaya çıktığı sırada yaşanan olay sonrası polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 

Pendik'in Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre,  çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye B.(49), boşanma aşamasında olduğu Vedat B.(50) ile sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat B. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Pendik'te silah sesleri yükseldi: Eşi Safiye'yi sokak ortasında öldürdü - 1. Resim

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Pendik'te silah sesleri yükseldi: Eşi Safiye'yi sokak ortasında öldürdü - 2. Resim

Safiye B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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