Piknikte akıl almaz olay: Kebap yerken karnına şiş saplandı
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de bir kadın gittiği piknikte kabusu yaşadı. Talihsiz kadının kebap yerken karnına şiş saplandı ve yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, karnında kebap şişiyle hastaneye kaldırıldı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
İlginç kaza Karaçay mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle pikniğe giden ve ismi öğrenilemeyen kadın, mangalda yapılan kebabı yerken karnına şiş saplandı.
KARNINDAKİ ŞİŞLE HASTANEYE KALDIRILDI
Acılar içinde kıvranan kadın için durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnına şiş saplanmış kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ
Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı