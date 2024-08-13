Piknikte akıl almaz olay: Kebap yerken karnına şiş saplandı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Ağustos 2024 14:40 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 14:42 - Güncelleme:

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Osmaniye'de bir kadın gittiği piknikte kabusu yaşadı. Talihsiz kadının kebap yerken karnına şiş saplandı ve yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, karnında kebap şişiyle hastaneye kaldırıldı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.