Seyir halinde akılalmaz olay! Cep telefonunu düşürdü otobanda durup bekledi

Elif Özçakıcı isimli motosiklet sürücüsü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla şaşkına çevirdi. Motorla seyir halindeyken cep telefonunun düştüğünü fark eden sürücü, otobanın ortasında durup ne yapacağını düşündü! Çok sayıda kişi, ölüme davetiye çıkaran sürücüyle ilgili tepki dolu mesaj yazdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video bu kadarına da pes dedirtti! Instagram hesabından motosikletiyle yaptığı yolculukları paylaşan kadın sürücü, işe gidiş yolunda, otobanda seyir halindeyken, cep telefonunu düşürdü.

Bir anlık şaşkınlıkla ne yapacağını bilemeyen sürücü, saniyeler sonra araçların son sürat ilerlediği otobanda durdu.

"ÇARESİZLİK, PANİK, ANLIK HAFIZA KAYBI..."

Kazaya davetiye çıkaran sürücü hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye attı, videoyu "İşe gidiş yolunda nasıl telefonumdan oluyorum" başlığıyla yayınladı.

Sürücü, paylaşımına "Çaresizlik.. Panik.. Anlık hafıza kaybı... Telefonumun son hali için video sonuna bakınız." notunu düştü.

SÜRÜCÜYE TEPKİ YAĞDI

Videonun paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı motosiklet sürücüsünün nasıl büyük bir hata yaptığını dile getiren mesajlar yazdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

➖Telefonu kaybettikten sonra hayatını kaybetmek için yaptığın hareketler çok kayda değer!

➖Ablacım, iyi misin? 4 şeritli yolun ortasında bu şekilde ?

➖Mesele bir telefon için yolun tam ortasında durman bence inanılmaz şanslısın

➖E-5'in ortasında da durulmaz bir telefon için... Allah korusun.

➖Evet bir kriz esnasında nasıl hareket edilmeyeceğini görmüş olduk

➖Allah akıl versin. Durduğu yere bak. Buna 2 sene ehliyet vermiyeceksin akıllansın.

➖İnternette videolarda görüyorduk... 'Bu tarz yolun ortasında insanlar nasıl durur' diye düşünürdüm hep. Sağol sayende öğrenmiş olduk. Kendi canını ve başkasının canını bu kadar kolay tehlikeye atma bırak gitsin telefon. Çek en sağa öyle dur.

➖Telefonun içindekiler ölümüne değer gibi durdun yolun ortasında...!!

➖Telefonda bir şey var herhalde hayatını verecek kadar önemli!