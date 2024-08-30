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Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı

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Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı

Gündem Haberleri

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Porto Rikolu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümüyle ilgili kulübünden açıklama geldi. Yetkililer, Lopez'in uyum sürecinde uyku problemi yaşadığı için uyku ilacı içtiğini ve öldüğü gece iki ağrı kesici aldığını söyledi. 

Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - 1. Resim

Nilüfer Belediyespor voleybol takımına bu yıl transfer olan Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez ölümüyle voleybol dünyasını yasa boğdu. 

Çok sayıda kulüp resmi sayfalarından Nilüfer Belediyespor'a başsağlığı mesajı yayınladı.

Sultanlar Voleybol Liginde mücadele eden Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'un 29 yaşındaki Porto Rikolu oyuncusu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez, dün sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmamıştı.

Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - 2. Resim

Kulüp yetkililerinin evine gittiği genç oyuncu, yatağında hareketsiz halde bulunmuştu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Lopez'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - 3. Resim

KULÜP MÜDÜRÜ ANLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Kulüp Müdürü Kenan Daştan, oyuncuları olan Pilar Marie Victoria Loplez'in, her zaman olduğu gibi çarşamba günü yapılan idmana katıldığını belirtip, "Pilar Marie Victoria Lopez, ilk geldiği zamanlar uyum sorunu yüzünden uyku problemi yaşıyordu.

Bir süre uyku ilacı aldı. Sonra, normale döndü. Çarşamba günü idmana katıldı. Hiçbir sorunu yoktu. Akşam, aynı apartmanda kalan yabancı bir oyuncumuzla akşam yemeği yedi.

Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - 4. Resim

Yemek sonrası arkadaşlarının yanında 2 adet ağrı kesici hap içti. Sonra eve gitti. Saat 23.00- 24.00 sıralarında arkadaşlarına mesaj gönderdi" dedi.

Lopez'in perşembe günü idmana katılmayınca olayın ortaya çıktığını belirten Daştan, "Gelmeyince merak ettik. Telefon açtık cevap vermedi.

Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - 5. Resim

Eve gittik. Zile bastık açan olmadı. Bu sırada kendisini aradığımızda telefon sesini duyduk. Çilingir çağırıp içeri girdiğimizde Lopez, yatağında cansız yatıyordu. Dün gece menajeri Bursa'ya geldi. Kendisi de oyuncunun hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını söyledi. Olayı öğrenen ailesi de Bursa'ya geliyor.

Otopsinin ardından cenazeyi kendilerine, yapmayı düşündüğümüz törenin ardından vereceğiz" diye konuştu.

Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - 6. Resim

"ŞÜPHELİ DURUM YOK"

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde yaptıkları incelemede şüpheli bir duruma rastlamadığı öğrendi.

Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - 7. Resim

Kalp krizinden hayatını kaybettiği üzerinde durulan Lopez'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

 

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