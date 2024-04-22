Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Pişkin hırsız kameraları unuttu: İki gün üst üste aynı kafeye girdi

Pişkin hırsız kameraları unuttu: İki gün üst üste aynı kafeye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Burdur’da faaliyet gösteren bir kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar bir miktar parayı ve personelin eşyalarını çalarak kaçtı. Camdan girip yan apartmanın yangın merdiveninden kaçan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede 20 Nisan gece saat 03.00 sıralarında kafenin etrafında gezen 2 hırsızdan biri etrafı kolaçan ederken diğeri ikinci kattaki pencereden kafeye girerek kasadaki ve depodaki bir miktar parayı alıp yine ikinci kattaki başka bir pencereden yan binanın yangın merdivenine geçiş yaparak olay yerinden ayrıldı.

Pişkin hırsız kameraları unuttu: İki gün üst üste aynı kafeye girdi - 1. Resim

İlk gün gerçekleşen hırsızlık fark edilmeyince pişkin hırsız aynı yöntemle 21 Nisan gecesi de kafeye gelerek kasadaki ve bahşiş kutusundaki parayı ve kafe personeline ait eşyaları çalıp yine aynı yöntemle yangın merdiveninden kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İkinci günün sabahında durumu fark eden kafe çalışanları kamera kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Çalışanların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından kafede çalışma yapıldı. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Pişkin hırsız kameraları unuttu: İki gün üst üste aynı kafeye girdi - 2. Resim

Soyulduklarını ikinci günün sabahında fark ettiklerini dile getiren kafe yetkilisi Buğra Çığ, "20 ve 21 Nisan gecesi dükkanımıza kimliği belirsiz 2 kişi geliyor. Biri dışarıda sürekli etrafı gözetliyor, biri ise üst kattan içeriye giriyor ve kasamızdaki parayı çalıyor. Daha sonra depomuza giriyor, depodan da bir miktar para çalıyor. Parayı çaldıktan sonra ikisi beraber dükkandan çıkıp gidiyorlar. Biraz maddi kaybımız var onun haricinde bir sıkıntı yok. İki gün üst üste geliyorlar. Biz hemen olayı anladıktan sonra polisi aradık. Şu an için incelemeler devam ediyor" dedi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Nisan, adliyeler dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarında tatil23 Nisan 2024 ücretsiz konserler listesi... Zeynep Bastık, Ceza, Edis
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vatandaşlar kokuyu fark edince dehşet ortaya çıktı - GündemVatandaşlar kokuyu fark edince dehşet ortaya çıktıAnkara kulisleri kaynıyor! AK Parti'de yenilenme için yol haritası belirlendi, en son Kabine değişecek - GündemYol haritası belirlendi, en son Kabine değişecekDrift atan sürücüye 38 bin TL ceza kesildi - GündemDrift atan sürücüye verilen ceza dudak uçuklattıKiracı, dükkan sahibini vurdu; aileler birbirine girdi - GündemKiracı, dükkan sahibini vurdu; aileler birbirine girdiDepremin vurduğu enkaz kentte çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyor - GündemDepremin vurduğu enkaz kentte çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyorAnkara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı - GündemAnkara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...