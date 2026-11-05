Kahramanmaraş’ta 5 yıl önce yeni doğan yoğun bakım servisinde kuvözde bulunan bebeğe şiddet uygulayan hemşire için mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti ‘Pişmanım’ diyerek özür dileyen hemşireye kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar'a kan alma işlemi sırasında şiddet uygulayan hemşirenin cezası belli oldu.

Kahramanmaraş Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık hemşire Hazel Dırık B. beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı ise kamera kayıtları, adli tıp raporları ve dosya kapsamını değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

‘Pişmanım’ dedi, mahkeme affetmedi! 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin cezası belli oldu

‘PİŞMANIM’ DEYİP ÖZÜR DİLEDİ

Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirten hemşire, bebek Deniz Esin Bozoklar’dan, ailesinden, kendi ailesinden, meslektaşlarından ve Türk milletinden özür diledi. Hemşire bebeğin engelli kalmasıyla kendi eylemi arasında illiyet bağı bulunmadığını öne sürdü.

‘Pişmanım’ dedi, mahkeme affetmedi! 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin cezası belli oldu

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Hazel Dırık B.'nin kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı kamu görevini kötüye kullanarak kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın samimi ve ciddi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdir indirimi uygulanmadı.

‘Pişmanım’ dedi, mahkeme affetmedi! 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin cezası belli oldu

NELER OLMUŞTU?

21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin kızları Deniz, dünyaya gelmişti. Yeni doğan servisinde kuvöze alınan Deniz'i kontrol eden bir hemşire bacağında şişlik görmüş, hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine Deniz muayene edilmişti.

Hastane yönetimi güvenlik kamerası görüntülerini incelemiş, bebeğin 5 günlükken hemşire H.D.B.'nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Hemşirenin Deniz bebek dışında bir başka bebeğe daha şiddet uyguladığı görüntüler hakkında inceleme başlatılmıştı.

‘Pişmanım’ dedi, mahkeme affetmedi! 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin cezası belli oldu

Taburcu edilen Deniz'in ailesine çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu açıklanmıştı. Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire H.D. B. hakkında ‘Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olmuştu. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahramanmaraş Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKahramanmaraş

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala