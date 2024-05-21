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PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı kıskıvrak yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı kıskıvrak yakalandı
Pkk, Terör Örgütü, Manisa, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı Manisa’da yakalandı

Terör örgütü PKK'ya karşı sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonların yanı sıra yurt içinde de operasyonlar sürüyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

PKK'NIN SÖZDE KOMUTANI YAKALANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hakkında sözde özel kuvvetler grup komutanı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen F.E.H. (33) isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

TERÖRİST CEZA EVİNDE

Adli makamlara sevk edilen F.E.H. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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