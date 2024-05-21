PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı kıskıvrak yakalandı

Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı Manisa’da yakalandı

Terör örgütü PKK'ya karşı sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonların yanı sıra yurt içinde de operasyonlar sürüyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

PKK'NIN SÖZDE KOMUTANI YAKALANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hakkında sözde özel kuvvetler grup komutanı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen F.E.H. (33) isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

TERÖRİST CEZA EVİNDE

Adli makamlara sevk edilen F.E.H. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.