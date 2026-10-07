Ankara’da kendilerini durduran polis memuru Ahmet Türkoğlu’nu silahla vurarak şehit eden şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı. Polis memuru şehit eden Yusuf Eray Tekalan’ın geçmişinde tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çok sayıda adli olay kaydı bulunduğu ortaya çıktı. İşte diğer saldırganların suç kayıtları…

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Ankara’da "şok" uygulama sırasında polis ekiplerinin durduğu araçtaki şüphelilerin silahlı saldırısında, polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit düşmüştü. Gözaltına alınan iki şüpheli ile saldırgan Yusuf Eray Tekalan’ın geçmişine ilişkin suç dosyaları kabarık çıktı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemede A.A. geçmişinde taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ve silah kanununa muhalefet kapsamında adli olay kayıtları bulunduğu, Y.A.’nın ise otodan hırsızlık ve silah kanununa muhalefet kapsamında kaydının olduğu öğrenildi.

Polis Ahmet Türkoğlu’nu şehit etmişti! Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu…Suç kaydı kabarık çıktı

Polis memuru Ahmet Türkoğlu’nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan’ın geçmişinde ise tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çok sayıda adli olay kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şahıs Adli Sicil / Olay Kayıtları A.A. Taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, silah kanununa muhalefet Y.A. Otodan hırsızlık, silah kanununa muhalefet Yusuf Eray Tekalan Tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Polis Ahmet Türkoğlu’nu şehit etmişti! Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu…Suç kaydı kabarık çıktı

BAKAN GÜRLEK VE ÇİFTÇİ’DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Emniyet Teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyerek "Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek ise “Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan kahraman polisimiz Ahmet Türkoğlu’na Yüce Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde "şok" uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçtakilerin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırılan Türkoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis Ahmet Türkoğlu’nu şehit etmişti! Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu…Suç kaydı kabarık çıktı

Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, yaşananları şöyle anlattı:

Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki 2 kişi elde, onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Olayın ardından araçta bulunan diğer şüpheliler bölgeden kaçarken, polis ekiplerinin çalışması sonucu 06 GBG 273 plakalı araç yakalandı. Araçta bulunan Y.A. ve A.A. gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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