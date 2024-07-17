Polis şüphe üzerine durdurdu, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay emniyeti göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Son olarak Antakya'da durdurulan bir araçta 8 göçmen yakalandı. İçlerinden üçünün bagajda taşınması ise dikkat çekti.
Olay Antakya'ya bağlı Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu aracı aramaya başladı. Bagajı açan ekipler gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
BAGAJDAN GÖÇMEN ÇIKTI
Yurda kaçak yollarla girdiği anlaşılan 8 göçmen bagajdan çıktı. Olayla ilgili gözaltına alına M.E. isimli şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı