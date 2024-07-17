Polis şüphe üzerine durdurdu, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2024 05:10 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 05:19 - Güncelleme:

Antakya, Hatay, Göçmen, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hatay emniyeti göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Son olarak Antakya'da durdurulan bir araçta 8 göçmen yakalandı. İçlerinden üçünün bagajda taşınması ise dikkat çekti.