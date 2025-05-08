Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Polisin üzerine aracı sürmüştü! CHP'li vekil Adnan Beker'in şoförü hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Polisin üzerine aracı sürmüştü! CHP'li vekil Adnan Beker'in şoförü hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polisin üzerine aracı sürmüştü! CHP&#039;li vekil Adnan Beker&#039;in şoförü hakkında 3 yıla kadar hapis talebi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü hakkında, dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü hakkında, polisin üzerine aracı sürdüğü gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

ADNAN BEKER'İN ŞOFÖRÜ İÇİN İDDİANAME 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis memuru Ayhan A. müşteki, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan A. şüpheli olarak yer aldı. İddianameye göre polis memurunun olay günü Gar Kavşağı'nda görevli olduğu, şüpheli şoför İrfan A.'nın 06 TC 0066 plakalı araçla bariyerlerle kapatılmış olan yoldan geçmek istediği belirtildi.

Polis memurunun yolun kapalı olduğunu belirtmesine rağmen şoförün aracı müşteki Ayhan A.'nın üzerine doğru sürdüğü anlatılan iddianamede, aracın önünden çekilmemesi halinde şüpheli İrfan A.'nın müşteki polis memurunu sürdüreceğini söyleyerek tehditte bulunduğu belirtildi. Olay sonrası ise müştekinin yaralandığı ifade edildi. Hazırlanan iddianame Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek, dava açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin planı belli oldu! Skriniar yerine Arabistan'dan yıldız geliyorCHP'li eski Belediye Başkanına siyasi yasak! ‘Rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçundan yargılanan Murat Hazinedar’a verilen ceza belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'li eski Belediye Başkanına siyasi yasak! ‘Rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçundan yargılanan Murat Hazinedar’a verilen ceza belli oldu - GündemCHP'li eski Belediye Başkanına siyasi yasak!Erdoğan ve Sudani'den net mesaj: Bölgemizde teröre yer yok - GündemDünyaya duyurdular: Bölgemizde teröre yer yokAhmet Minguzzi'nin annesinden "herkesle savaşacağız" sözleri! "Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik..." - Gündem"Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik..."TÜGVA Yaz Okulu binlerce öğrenciyi buluşturdu! Bilal Erdoğan: Büyük bir geleceği inşa edebiliriz - GündemTÜGVA Yaz Okulu binlerce öğrenciyi buluşturdu! Bilal Erdoğan: Büyük bir geleceği inşa edebilirizHalıya sarılı cesedi bulunmuştu! Sedef Güler'i denize atan sanık: Geldi, içti, öldü - GündemÇıldırtan savunma: Geldi, içti, öldüİstanbul'da Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak - GündemKurum duyurdu, vakit kaybetmeden kurulacak
Sonraki Haber Yükleniyor...