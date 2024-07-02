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Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinin sır perdesi aralandı! Ön otopsi raporu çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinin sır perdesi aralandı! Ön otopsi raporu çıktı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de 5 gündür aranan Prof. Dr. Bekir Karasu elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bulunmuştu. Karasu'nun ön otopsi raporunda boğulmaya bağlı ölümünün gerçekleştiği kaydedildi. Şüpheliler gözaltına alınırken dosyaya gizlilik kararı getirildi. 

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da sırra kadem basmıştı. 

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu'un cesedinin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde bulundu.

ADIM ADIM İZLEDİLER ŞÜPHELİLERE ULAŞTILAR

Karasu’nun bulunması için özel olarak çalışan ekipler, öncelikle kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Karasu’nun aracına aldığı kişilerle Kızılinler mevkiinde bulunan çiftlik evine doğru yola çıktığı tespit edildi. Ekipler kameraları adım adım izleyerek öncelikle şüphelilere ulaştı. Ardından Porsuk Nehri üzerinde arama çalışmaları yoğunlaştı.

Su kenarında aramalar sonucunda Prof. Dr. Karasu’nun cesedine ulaşıldı. Elleri ve ayakları iple bağlı olduğu iddia edilen Karasu, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopside boğulmaya bağlı ölüm olarak ortaya çıktı.

DOSYAYA GİZLİLİK GELDİ

Yaşanan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Eskişehir Başsavcılığı ile İl Emniyet Emniyet Müdürlüğünden herhangi bir açıklama yapılmazken, dosyaya gizlilik kararının getirildiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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