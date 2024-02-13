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    • Psikolojik sorunlar yaşayan genç, annesini bıçaklayarak öldürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bağcılar, İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Eve geldiğinde eşini yerde kanlar içinde yatarken bulan baba, ekiplere haber verdi. Anne katili olan şahıs gözaltına alındı.

    Dün akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi’nde ailesi ile aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olan Türker G., annesi Sebahat G.’yi bıçakladı.

    EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

    Bir süre sonra eve gelen baba Temel G., kapının açık olduğunu görünce şaşırarak içeri girdi. Eve girdiğinde yaşlı adam gördüğü manzara ile şok oldu. Eşi Sebahat G.'nin kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını gören adam evden dışarı çıktı.

    Psikolojik sorunlar yaşayan genç, annesini bıçaklayarak öldürdü

    CAMLARI KIRDI

    Temel G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada Türker G. evin camlarını da kırmaya başladı. Binaya giren polis ekipleri, Türker G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sebahat G.’nin evde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sebahat G.’nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bağcılarİstanbul
    Haberler > Gündem > Psikolojik sorunlar yaşayan genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
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