Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ’nin değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla hizmetlerini geliştirdiğini belirterek “186 yıllık köklü geçmişinden aldığı tecrübeyle posta hizmetlerinin yanı sıra kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret ve filateli alanlarında da faaliyet gösteren PTT AŞ, değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla hizmetlerini geliştiriyor" dedi.

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Türkiye'nin Evrensel Posta Birliğinin (UPU) kurucu üyeleri arasında yer aldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ekim’in Dünya Posta Günü ve UPU'nun 152. kuruluş yıl dönümü olarak kutlandığını söyleyerek önemli mesajlar verdi.

Bakan Uraloğlu "PTT AŞ, köklü posta tecrübesini günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek hizmetlerini sürdürüyor” dedi.

PTT AŞ 186 yıllık deneyimini dijital çözümlerle geleceğe taşıyor

186 YILLIK HİZMET YOLCULUĞU

Uraloğlu, 1840 yılında Posta Nezareti adıyla başlayan 186 yıllık hizmet yolculuğunu sürdüren PTT AŞ'nin, Türkiye'nin posta hizmetlerinin gelişiminde üstlendiği rolün yanı sıra uluslararası posta teşkilatlarıyla yürüttüğü işbirlikleriyle de küresel posta sektörünün bir parçası olarak yer aldığını dile getirdi.

PTT AŞ 186 yıllık deneyimini dijital çözümlerle geleceğe taşıyor

“GELENEKSEL POSTAYI, YENİ NESİL ÇÖZÜMLERLE BULUŞTURUYOR"

Her yıl 9 Ekim'de kutlanan Dünya Posta Günü'nün, posta hizmetlerinin toplumlar arasındaki iletişimin sağlanması ve ülkeler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesindeki rolüne dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"9 Ekim, aynı zamanda uluslararası posta hizmetlerinin ortak kurallar ve standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan UPU'nun kuruluş yıl dönümü olarak da önem taşıyor. UPU, 9 Ekim 1874'te İsviçre'nin Bern kentinde düzenlenen Uluslararası Posta Kongresi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 22 ülkenin bir araya gelmesiyle kuruldu. UPU çatısı altında ülkeler arasındaki posta hizmetlerinin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve uluslararası posta trafiğinin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor."

Uraloğlu, PTT AŞ'nin Türkiye'nin UPU'nun kurucu üyeleri arasında yer almasının getirdiği tarihi birikim ve sorumluluk doğrultusunda, küresel posta hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiğini bildirdi.

PTT AŞ 186 yıllık deneyimini dijital çözümlerle geleceğe taşıyor

HIZLI, GÜVENİLİR VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET

UPU bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve uluslararası işbirlikleri aracılığıyla posta sektöründeki gelişmelere katkı sunan PTT AŞ'nin, Türkiye'nin posta hizmetlerindeki deneyimini uluslararası alanda temsil ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PTT AŞ, geleneksel posta hizmetlerini yeni nesil çözümlerle buluşturuyor. 186 yıllık köklü geçmişinden aldığı tecrübeyle posta hizmetlerinin yanı sıra kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret ve filateli alanlarında da faaliyet gösteren PTT AŞ, değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla hizmetlerini geliştiriyor. Ülke genelindeki yaygın hizmet ağıyla milyonlarca kişiye ulaşan PTT AŞ, teknolojik gelişmeleri hizmet süreçlerine dahil ederek posta sektörünün dönüşümüne uyum sağlıyor. Geleneksel posta hizmetlerinin yanı sıra dijital çözümleri de hayata geçiren PTT AŞ, hızlı, güvenilir ve erişilebilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor."

"ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ALANDA DAHA GÜÇLÜ TEMSİL EDECEK"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin UPU'nun kurucu üyeleri arasında yer almasının posta hizmetleri alanındaki köklü geçmişinin ve dünya posta teşkilatlarıyla kurduğu güçlü bağların önemli göstergelerinden biri olduğunu anlattı.

“DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜ AKTÖRLERİNDEN BİRİ”

PTT AŞ'nin 1840'ta başlayan hizmet yolculuğunu bugün de aynı sorumluluk bilinciyle sürdürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"UPU'nun 152 yıllık tarihinde ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu taşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana posta hizmetlerinin gelişimine katkı sunan, uluslararası standartların oluşmasına destek veren ve haberleşme sektöründeki dönüşümün öncü aktörlerinden biri olan PTT AŞ, bugün de değişen ihtiyaçlara cevap veren yenilikçi hizmetleriyle faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, UPU çatısı altında yürüttüğü işbirlikleri ve uluslararası tecrübeyle dünya posta sektörünün geleceğine ilişkin çalışmalara katkı sunuyor. İnanıyorum ki yaklaşık iki asırlık tecrübesinden aldığı güçle posta hizmetlerini, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon ekseninde daha da ileri taşıyacak, ülkemizin posta sektöründeki birikimini uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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