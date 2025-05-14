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Putin, İstanbul'a gelecek 'Ukrayna ile müzakere heyeti'ni onayladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da Ukrayna ile müzakerelerde bulunacak Rus heyetinin oluşumunu onayladı. Kremlim, Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılmayacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı.

Putin, İstanbul'a gelecek 'Ukrayna ile müzakere heyeti'ni onayladı - 1. Resim

MEDİNSKİY BAŞKANLIK EDECEK

Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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