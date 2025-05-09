Ramazan tebrik mailinden rahatsız olmuştu! Mahkeme Cem Köksal hakkında kararını verdi

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tartışmalı ramazan mailinin ardından istifa etmişti. Büyük tepki çeken olayın ardından 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Köksal, beraat etti.

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında, sosyal medyaya yansıyan tüm çalışanlarına yönelik Ramazan Ayı'nın kutlanmaması içerikli toplu mail atması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı.

RAMAZAN AYI İÇİN TEBRİK MAİLİ ATILMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zorlu Holding'e bağlı Vestel Şirketler Grubunun eski CEO'su olan mağdur Ergün Güler'in Ramazan ayı münasebetiyle Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriği içerikli mail gönderdiği, şüpheli Köksal'ın da bu maile cevaben, mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara ramazan ayının kutlanmaması içerikli, toplu mail gönderdiği anlatılmıştı.

Cem Köksal

5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem Köksal'ın zincirleme şekilde ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Habertük'ün haberine göre Köksal, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Vestel CEO'su Ergün Güler'in ramazan tebriği mailine, eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tepki göstermişti. Mailin sosyal medyada gündem olması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cem Köksal hakkında soruşturma başlatmıştı.