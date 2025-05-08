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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bundan sonra asla AVM diyemeyecekler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Bundan sonra asla AVM diyemeyecekler...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Artık yönetmelikte tanımlanan özelliklere sahip olmayan işletmeler AVM ifadesini kullanamayacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Alışveriş merkezlerinde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre artık belirlenen niteliklere sahip olmayan yerler  AVM ibaresini kullanamayacak. 

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bundan sonra asla AVM diyemeyecekler... - 1. Resim

GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER NELER?

Doğrudan kullanıma açık olmayan dış cephe ve çatı gibi alanlar yönetmelik kapsamında ortak kullanım alanı kabul edilmeyecek.

Yönetmelik ile getirilen yükümlülükler resen veya başvuru üzerine; satış alanı 10,000 metrekarenin veya iş yeri sayısı 30'un altında olan alışveriş merkezleri için doğrudan, 10,000 ila 20,000 metrekare satış alanına sahip alışveriş merkezleri için alışveriş merkezinin faaliyeti esnasında iş yerlerinin yarısından fazlasının faal olmadığının veya ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren perakende işletmeler tarafından işletilmediğinin tespiti halinde Ticaret Bakanlığınca askıya alınabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bundan sonra asla AVM diyemeyecekler... - 2. Resim

ORTAK GİDERLERE DE DÜZENLEME GELİYOR

Her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilecek.

Ortak gelir ve gider raporunda; tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ortak gelir ve giderler, birim satış alanına düşen ortak gider tutarı, boş iş yerleri ile perakende işletmeler adına işyeri sahipleri tarafından karşılanan ortak gider tutarları gibi unsurlara yer verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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