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Riyad'a uçuşlar durduruldu! İstanbul Havalimanı'nda sefer iptalleri

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının ardından İstanbul Havalimanı'ndan Riyad'a yapılan uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğini de etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle İstanbul ile Riyad arasındaki seferler geçici olarak durduruldu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların geçici olarak askıya alınmasının ardından, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferlerinde iptal kararı alındı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) başta olmak üzere ilgili hava yolu şirketleri, güvenlik önlemleri kapsamında Riyad uçuşlarını durdurdu.

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CİDDE SEFERLERİNDE KISMİ İPTALLER YAŞANDI

Riyad uçuşlarının yanı sıra İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na yapılan seferlerde de değişiklikler yaşandı. Bazı uçuşlar devam ederken bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan Medine'deki Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'na gerçekleştirilen uçuşlarda ise herhangi bir aksama yaşanmadı. Medine seferlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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