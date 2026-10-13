Suudi Arabistan yalnız mı kaldı? ABD’den Riyad’a sınırlı destek

Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan ölümcül Husi saldırıları, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki güvenlik ortaklığını yeniden tartışmaya açtı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump’tan Husilere karşı doğrudan askeri müdahale talep etmiş ancak Washington bu çağrıya olumlu cevap vermeyerek desteğini istihbarat ve lojistik yardımla sınırlı tutmayı tercih etmişti. ABD’nin saldırıları kınayıp savunma taahhütlerine bağlılığını vurgulasa da askeri güçlerini sahaya sürmekten kaçınması, Riyad’ın güvenlik beklentileriyle Washington’ın bölgesel öncelikleri arasındaki mesafeyi ortaya koydu. Trump’ın ABD’nin muhtemel askeri katılımına ilişkin ihtiyatlı açıklamaları da Riyad’a henüz kesin bir güvence sunmazken, Washington’ın doğrudan çatışmaya girmek yerine Kızıldeniz’de seyrüsefer güvenliğini ve bölgesel gerilimin kontrol altında tutulmasını öncelemesi, Suudi Arabistan’ın kendi savunma yükünü daha fazla üstlenmek zorunda kalabileceği değerlendirmelerini beraberinde getiriyor.

PROF. DR. KÖNİ: TRUMP, SEÇİM SONUÇLARINI BEKLİYOR

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki sınırlı iletişimi gazetemize değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, önümüzdeki ay ABD'de yapılacak olan ve Donald Trump'ın siyasi geleceğini belirleyecek olan ara seçimlere dikkat çekti. Köni, “ABD’nin Suudi Arabistan ile Husiler arasında Riyad yönetimine sınırlı destek vermesinin en büyük nedenlerinden biri Kasım ayında yapacak seçimler gibi görünüyor. ABD, Husilere yönelik saldırı gerçekleştirdiği zaman İran sisteme girecek o, nedenle de kendisini geri çekmiş vaziyette. Gelişmelere bakılacak olursa ABD, Suudi Arabistan’a asker göndermesi durumunda kaybeder. Seçim öncesi petrol piyasasındaki fiyatları düzeltmeye çalışıyor. Buna bir de savaşın eklenmesi daha yıkıcı olur. Seçimlere kadar İran ile ABD arasındaki savaş için de bir anlaşma gelebilir. ABD’nin Suudilere desteği de seçimin sonuçlarına göre değişir” dedi. Trump’un sandıktan alacağı oya göre davranacağını ifade eden Köni, bu ayın sonunda İsrail’e yapılacak seçim sonuçlarının da önemli olduğuna işaret etti.

"HUSİLERİN SİLAH TEDARİK YOLLARI KAPALI"

ABD’nin Suudi Arabistan’a Husiler karşısında istihbarat desteği sunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Köni, Husilerin de silah ve mühimmat açısından dayanma gücünün tedarik yolları kapalı olduğu için çok fazla olamayacağını belirtti. Köni, “Suudi Arabistan ABD’den istihbarat desteği alıyor. Husilere de gelecek yardım hatları kesildi. Hava ve deniz yoluyla yardım gelmesi de mümkün değil. Ellerinde ne kadar cephane olabilir ki?” ifadesini kullandı.

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