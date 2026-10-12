Riyad saldırısı uçuşları vurdu! ABD'li şirket uçuşları önümüzdeki seneye erteledi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına yönelik saldırının ardından ABD'li hava yolu şirketi Delta, Atlanta-Riyad arasındaki aktarmasız uçuşlarını Mart 2027'ye erteledi. Şirket, kararında bölgedeki güvenlik gelişmelerini ve yolcu emniyetini öne çıkardı.

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ABD'li hava yolu şirketi Delta'dan yapılan açıklamada, bölgedeki gelişmelere işaret edilerek, müşteriler ile çalışanların emniyet ve güvenliğinin her zaman öncelik olduğu ve operasyonel kararlara yön vermeye devam ettiği belirtildi.

ŞİRKET SEFERLERİ 2027'YE ERTELEDİ

Durumun takip edildiği ve Saudia ile Riyadh Air'in de aralarında bulunduğu ilgili hükümet ve havacılık ortaklarıyla yakın temasın sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Delta için önemli bir pazar olmayı sürdürüyor ve Krallık'a uzun vadede hizmet verme konusunda kararlıyız. Suudi Arabistan'ı Delta'nın küresel uçuş ağına Mart 2027'de bağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, seyahat planları etkilenen müşterilerin, şirketin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yeniden rezervasyon ve para iadesi seçeneklerini inceleyebileceği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler 10 Ekim'de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 17 Ekim'e kadar operasyonlarını durdurduğu açıklanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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