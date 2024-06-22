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Haberler > Gündem > Rize'de AFAD'ın olduğu alanda heyelan... O anlar kamerada

Rize'de AFAD'ın olduğu alanda heyelan... O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de önceden taş ocağı olarak kullanılan ve terk edilen bölgede toprak kayması meydana geldi. AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezinin bulunduğu alandaki heyelan cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Rize'de geçen yıllarda taş ocağı olarak kullanılan ve şu an da yerinde AFAD ve 112 Acil çağrı merkezinin bulunduğu alanın yamacında toprak kayması meydana geldi.

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Kameraların kayıtta olduğu esnada yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları kayarak aşağıya yuvarlandı.

ALANA ŞERİT ÇEKİLMİŞ

Bölgenin daha önceden de toprak kayması meydana geldiğinden ötürü terk edilmiş olması ve şeritlerle kapatılmasından ötürü herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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