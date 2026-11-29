Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cismin çay bahçesine düşmesi paniğe neden oldu. Şiddetli patlamanın etkisiyle yaklaşık 70 metrekarelik çukur oluşurken çevredeki 4 evin camları kırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken cismin türü ve menşeinin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde gece saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama, vatandaşları sokağa döktü.

Saat 01.33'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çay bahçesinde kanat ve gövde parçaları tespit etti.

70 METREKARELİK ÇUKUR

İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü çay bahçesinde yaklaşık 70 metrekare büyüklüğünde çukur oluştu. Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre çevredeki 4 evin camları kırıldı.

Rizede gece yarısı şiddetli patlama: Çay bahçesine İHA düştü

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken cismin düştüğü noktaya en yakın evin yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

BÖLGEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Cisimde bulunan patlayıcı maddenin infilak ettiği değerlendirilirken çevrede başka patlayıcı maddelerin bulunabileceği ihtimali üzerine jandarma ekipleri bölgeye girişleri kapattı.

Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) sabah saatlerinde olay yerinde inceleme yapması bekleniyor.

Rizede gece yarısı şiddetli patlama: Çay bahçesine İHA düştü

MOTOR SESİ İLÇE MERKEZİNDEN DE DUYULDU

Köy sakinleri, patlamanın etkisiyle 1 kilometre çapındaki alanda bulunan evlerin camlarının sarsıldığını belirtti. Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesinin ise köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çayeli ilçe merkezinden de duyulduğu öğrenildi.

"BOMBA ATILDIĞINI ZANNETTİM"

Köy sakinlerinden Memiş Karaduman, patlamanın ardından yangın çıktığını gördüğünü ve jandarmaya ihbarda bulunduğunu anlattı.

Hüseyin Sarı ise yaşadığı korkuyu, "Uyuyordum, sesi duydum ama kendisini göremedim. Patlama olduğunu ve çaylıktan aşağıya doğru yanarak indiğini gördüm. Bomba atıldığını zannettim. Böyle bir patlamayı ilk defa duydum" sözleriyle dile getirdi.

Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesini duyduğunu belirten Muhammet Ali Kara da "Evlere gelecek, birine bir şey olacak diye çok korktum ama boş araziye düştü, o yüzden rahatladık" dedi.

Rizede gece yarısı şiddetli patlama: Çay bahçesine İHA düştü

PATLAMA ANI CANLI YAYINA YANSIDI

Öte yandan köyde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gençlerin yayın kaydına şiddetli patlama sesi de yansıdı.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken cismin türü ve hangi ülkeye ait olduğunun yapılacak teknik incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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