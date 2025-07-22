Rize'de yayla keyfi felaketle bitti! Kar yığını altında kalan 1 kişi aranıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Galer Düzü yaylasında bir kişi, kar kütlesinin üzerinde yürüdüğü sırada kopan kar yığını altında kaldı. Ekipler arama çalışmalarına başladı.

Çamlıhemşin Galer Düzü bölgesine çıkan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle karla kaplı alanda ilerlerken, zemindeki kar kütlesi aniden çöktü.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şahsın kar kütlesinin altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.