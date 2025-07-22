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Rize'de yayla keyfi felaketle bitti! Kar yığını altında kalan 1 kişi aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rize, Çamlıhemşin, Arama Kurtarma, AFAD, JANDARMA, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Galer Düzü yaylasında bir kişi, kar kütlesinin üzerinde yürüdüğü sırada kopan kar yığını altında kaldı. Ekipler arama çalışmalarına başladı.

Çamlıhemşin Galer Düzü bölgesine çıkan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle karla kaplı alanda ilerlerken, zemindeki kar kütlesi aniden çöktü.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şahsın kar kütlesinin altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Rize'de yayla keyfi felaketle bitti! Kar yığını altında kalan 1 kişi aranıyor - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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