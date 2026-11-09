Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken genç kızın amcası İstanbul'da saldırıya uğradı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, amca ve babanın davadan vazgeçmeleri yönünde tehdit edildiklerini belirtti.

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Van'da 27 Eylül 2024 günü kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da maskeli dört kişinin saldırısına uğradı.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Karabulut "Rojin Kabaiş dosyasında açık tehdit ve saldırı" ifadesiyle duyurduğu olaya ilişkin "Rojin Kabaiş’in amcası, müvekkilim Ahmet Kabaiş, İstanbul’da yüzleri maskeli dört kişinin 'Rojin davasını bırakın!' tehdidiyle fiziki saldırısına uğramıştır. Saldırganlar, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’i de “Onu da senin gibi yapacağız!” diyerek tehdit etmiş ve olay yerinden kaçmışlardır" iddiasını paylaştı.

Amca Ahmet Kabaiş'in ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade eden Karabulut "Bu saldırı yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin’in ölümündeki hakikati ortaya çıkarma mücadelesine ve adalet arayışına yöneliktir! Yetkili makamları saldırganların derhâl tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırıyorum" ifadeleriyle dayanışma talep etti.

Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı: Davadan vazgeçin

ROJİN KABAİŞ DOSYASINDA NELER BİLİNİYOR?

20 Mart 2003 Diyarbakır doğumlu olan Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi.

27 Eylül 2024 akşamı kaldığı Seyyid Fehim Arvasi KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndan markete/kahveye gideceğini söyleyerek ayrıldı. Annesiyle görüntülü görüşme yaptıktan sonra kendisinden haber alınamadı. 18 gün süren aramaların ardından 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü kıyısında, Tuşba ilçesi Mollakasım (Molla Kasım) Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Ceset, son görüldüğü noktadan yaklaşık 20 km uzaklıkta ve akıntının tersi yönde tespit edildi.

Ölüm nedeni: Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında “suda boğulma” olarak belirlendi. Travmatik yaralanma (kesici-delici alet, ateşli silah, kemik kırığı) ve kesin zehirlenme bulgusu tespit edilmedi.

DNA bulguları: Göğüs (sternum) ve vajina içi bölgelerde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi. İlk raporlarda yer almayan bu detay daha sonra açıklandı. Bulaş ihtimali (otopsi ekibi vb.) ek raporlarla büyük ölçüde elendi; DNA’ların bulaş olmadığı yönünde değerlendirme yapıldı.

Rokuronyum: Mide ve iç organlarda eser miktarda rokuronyum (anestezide kullanılan kas gevşetici) tespit edildi. ATK, bunun 11 Eylül 2024’te Dicle Üniversitesi’nde geçirdiği kulak ameliyatı sırasında verildiğini ve vücutta 2 aya kadar tespit edilebileceğini belirtti; zehirlenme delili bulunmadığını ifade etti.

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Telefonu yüksek şifreli olduğu için açılamadı (Çin’de teknik inceleme yapıldığı, ancak veri silinme riski nedeniyle açılamadığı yönünde bilgiler mevcut).

Aile ve avukatlar, intihar veya kaza ihtimalini reddediyor; cinsel saldırı-cinayet şüphesini ve soruşturmadaki ihmalleri öne çıkarıyor.

Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı: Davadan vazgeçin

Soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da dosyaya dâhil oldu.

Yüzlerce kişinin DNA örneği alındı ve karşılaştırıldı. Kamera görüntüleri, HTS/baz istasyonu kayıtları, PTS (plaka tanıma), deniz araçları incelemesi ve tanık ifadeleri toplandı.

Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı: Davadan vazgeçin

Yurt yönetimi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı; yurt yönetimine soruşturma yolu açıldı.

Eylül 2026’da kamera kayıtları nedeniyle bir çift gözaltına alındı, DNA örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diatom testi (Şüpheli ölümlerin suda boğulma sonucu mu gerçekleştiğini, yoksa kişinin öldürüldükten sonra mı suya atıldığını belirlemek için yapılıyor) ve fethi kabir talepleri gündeme geldi. Dosya yaklaşık 2 yıldır sonuçlanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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