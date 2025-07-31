Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > RTÜK'ten aile ve çocuk dostu yapımlara ödüllendirme! 18 milyon lira verilecek

RTÜK'ten aile ve çocuk dostu yapımlara ödüllendirme! 18 milyon lira verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
RTÜK&#039;ten aile ve çocuk dostu yapımlara ödüllendirme! 18 milyon lira verilecek
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aile ve çocuk dostu yapımların ödüllendirileceğini duyurdu. Kurul tarafından yapılan açıklamada projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütüleceği ifade edildi.

RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" verilecek.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, aile yapısını ve çocuk gelişimini destekleyen yapımların artırılması ve teşvik edilmesinin amaçlandığı ödüllerle, medyada sağlıklı aile değerlerinin ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

RTÜK'ten aile ve çocuk dostu yapımlara ödüllendirme! 18 milyon lira verilecek - 1. Resim

18 MİLYON LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapım ile çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 kategoride toplam 18 milyon lira ödül verilecek.

2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ödül programına başvurular, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde yayınlanmış yapım ve dizilerle yapılabilecek.

Son başvuru tarihinin 30 Eylül 2025 olduğu ödül programında, değerlendirmeleri RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının oluşturduğu seçici kurul yapacak.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

90 bin minareden aynı çağrı yükseldi! Vatan için toplu dua
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
90 bin minareden aynı çağrı yükseldi! Vatan için toplu dua - Gündem90 bin minareden aynı çağrı yükseldi!Türkiye, İtalya ve Libya arasında üçlü zirve iddiası! Yarın İstanbul'da gerçekleşecek - GündemTürkiye, İtalya ve Libya arasında üçlü zirve iddiası!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' teşekkürü: Sabır taşı çatlamak üzere, kimse sessiz kalamaz - Gündem"Sabır taşı çatlamak üzere, kimse sessiz kalamaz"Dışişleri'nde üst düzey zirve! Bakan Fidan, Güler ve Kalın bir araya geldi - GündemBakan Fidan, Güler ve Kalın bir araya geldiGürsu Belediye Başkanı Işık açıkladı: Kahraman yangın şehitleri sarılıp ayran ikram etti - GündemYangın şehitleri başkana sarılıp ayran ikram etmişlerCumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'yı resmi törenle karşıladı - GündemErdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı
Sonraki Haber Yükleniyor...