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Rus heyetinden İstanbul görüşmeleri açıklaması: 2022'nin devamı olarak bakıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rus heyetinden İstanbul görüşmeleri açıklaması: 2022&#039;nin devamı olarak bakıyoruz
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya’nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy "Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya’nın İstanbul Konsolosluğu’nda açıklamalarda bulundu. 

Rusya'nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy "Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" diye konuştu. 

Rus heyetinden İstanbul görüşmeleri açıklaması: 2022'nin devamı olarak bakıyoruz - 1. Resim

Putin'in, dün Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkati çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetti.

"Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz” sözlerinin kullanan Medinskiy'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz.

Heyetimiz Devlet Başkanının kararnamesiyle onaylandı ve müzakereleri sürdürme konusunda tam yetkinliğe sahip. Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde.

Ukrayna ile doğrudan müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak, er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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