Rus heyetinden İstanbul görüşmeleri açıklaması: 2022'nin devamı olarak bakıyoruz

Rusya’nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy "Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya’nın İstanbul Konsolosluğu’nda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy "Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" diye konuştu.

Putin'in, dün Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkati çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetti.

"Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz” sözlerinin kullanan Medinskiy'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: