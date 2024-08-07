Rusya ve Suriye'den teröre karşı stratejik adım! Sınırımıza askerî üs kurdular

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan ve PKK'nın 'Kobani' olarak adlandırdığı 'Ayn el Arap'a askeri üs kurdu. Üste, Rusya'nın yanı sıra Suriye rejim askerleri de görev alacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Rusya ve Suriye, terör örgütü PKK’nın “Kobani” olarak adlandırdığı Türkiye sınırındaki Suriye’nin en stratejik noktası olan “Ayn el- Arap”a geçtiğimiz günlerde iki ülke askerlerinin görev yapacağı askerî üs kurarken, uzmanlar atılan adımın Türkiye için olumlu olduğu görüşünde.

Üssün kurulumuna ilişkin açıklama, Rusya Uzlaşma Merkezi Direktör Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk’tan geldi. Ignasyuk “Rusya Federasyonu ve Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgede Kobani (Ayn el-Arap) üssünün kurulumunu tamamladı” dedi.

Rus TASS ajansı ise askerî üssün kurulma amacını “Çatışan taraflar arasındaki muharebe operasyonlarını durdurma sistemini izlemeye yönelik” ifadeleriyle değerlendirdi.

ŞAM GÜÇ SAHİBİ OLUYOR

“Astana Ruhu” kapsamında Ankara ile Şam arasında alt düzeyde başlayan heyetler arası görüşmeler hâlen devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında yapılması beklenen görüşme öncesi Rusya’nın bölgede Türkiye sınır hattı yakınında büyük bir askerî üs inşa etmesi olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Gazetemize konuşan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Dr. Eray Güçlüer, bölgede Suriye rejiminin güç sahibi olmaya başladığını belirterek, Türkiye’nin o bölgede bir üssün kurulumunu istediğine vurgu yaptı.

Güçlüer “Ayn el-Arap’ta, Suriye’nin de içinde bulunduğu bir üs kurulması çok iyi bir gelişme. Çok stratejik bir adım. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki oldukça iyi bir noktada. Söz konusu üssün kurulması bölgede ABD güçlerinin kontrolünde olan terör örgütü PKK’nın konumunun zayıfladığı anlamına gelir. Bu üssün kurulması, ABD ve terör örgütünün bu bölgeden çekilmesinin ardından Rusya ve Suriye’nin bölgede söz sahibi olmaya başladığını gösterir. Terör örgütü bir süredir Haseke ve Deyrizor hattına çekildi. Elbette bu bölgeye çok dikkat etmek gerekiyor ancak çekildiği alanları da Suriye yönetimi yeniden aktif olmaya başlaması sevindirici bir gelişme. Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

GÜZEL AMA YETERLİ DEĞİL

Bölgede üs kurulmasını normalleşme sürecinin içindeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Güçlüer “Bölgenin tamamen terör örgütünden temizlenmesi gerekiyor. Terör örgütü yok edilirse ancak rahatlayabiliriz. Bölgede Rusya’nın rejimle üs kurması ve Moskova ile Ankara’nın ortak devriyeye başlayacak olması güzel gelişme ancak elbette yeterli değil. Terör örgütünün Haseke ve Deyrizor’da yok edilmesi için Türkiye ve Suriye’nin güneydoğusuna doğru stratejik manevra yapılması ve çember içine alınarak yok edilmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.