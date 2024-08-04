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Mehmetçik'ten Kuzey Irak ve Suriye'de nokta operasyon: 8 terörist etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmetçik sınır ötesinde nokta operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 4 PKK'lının, Suriye'de ise 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre darbeler indirmeye devam ediyor. Terörün kökünü kazımak için sınır ötesinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Kuzey Irak ve Suriye'de çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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