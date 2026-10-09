Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları iddiasıyla ifadeleri alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklanırken, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ile Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında işlem yapıldı.

İKİ İSİM TUTUKLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan iki isim, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Sevinç ve Balcı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki gazeteci, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklandılar.

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı, Ağırel ve Saymaz'a adli kontrol

AĞIREL VE SAYMAZ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aynı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen Murat Ağırel ve İsmail Saymaz da savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.

Başsavcılığın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında da Ağırel ve Saymaz'ın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için talimat verdiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, fon soruşturmasına ilişkin basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmak üzere hazır edilmelerinin istendiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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