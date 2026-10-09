Efkan Ala'dan fon soruşturması sözleri: "Talimat nettir ve kesindir"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada sürecin devam edeceğini belirterek, “Karar ortadadır, talimat nettir ve kesindir” dedi. Ala, yanlış yapanların kim olursa olsun cezalandırılacağını söyledi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruşturmaların devam edeceğini ve sorumluluğu bulunanların hesap vereceğini söyledi.

Ala, Yıldırım Belediyesince Davutkadı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabının temel atma töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin süreci ilk günden itibaren hassasiyetle takip ettiğini belirten Ala, devlet kurumlarının görevlerinin başında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmanın tüm yönleriyle yürütülmesi, gerekenin yapılması ve sorumluların hesap vermesi yönünde talimat verdiğini aktaran Ala, şöyle konuştu:

“Soruşturmalar devam ediyor, edecek. Devlet kurumları işin başındadır, görevinin başındadır. Karar ortadadır, talimat nettir ve kesindir.”

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"YANLIŞ YAPANLAR CEZALANDIRILIR"

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına yönelik iddialarına da değinen Ala, bir bakan hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

İsim benzerliklerinin dahi ayırt edilmediğini öne süren Ala, yanlış yapanların cezalandırılması için gerekli talimatların uygulandığını belirtti.

Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kim olursa olsun bu, kiminle ilgili olursa olsun kurallar bellidir. Yanlış yapanlar cezalandırılır, soruşturulur, incelenir. Biz ne yapacağımızı biliyoruz ama biz başkalarının trol anlayışıyla hareket etmeyiz. Biz doğru yapanların da zarar görmemesi için ülkeyi böyle itinayla yönetmeyi vazife biliriz.”

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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