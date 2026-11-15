Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 8 yıldızlı pilot generali İstanbul'da ortaya çıktı. Saddam rejimi döneminde 17 yıl boyunca general olarak görev yapan Kerkük doğumlu 60 yaşındaki Khudhur Ahmed Raoof Weli, İstanbul'da bir oto yıkama işletmesinde çalışıyor. Irak-ABD Savaşı'nın ardından Türkiye'ye sığındığını belirten Weli, 5 dil biliyor.

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Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl boyunca general olarak görev yapan Kerkük doğumlu 60 yaşındaki Khudhur Ahmed Raoof Weli, savaşın ardından Türkiye'ye sığındı. 5 dil bilen ve geçmişte pilot general olarak görev yapan Weli, İstanbul'da çalıştığı bir oto yıkamada geçimini sağlıyor.

Saddam Hüseyin döneminde 8 yıldızlı pilot general olarak görev yapan 60 yaşındaki Khudhur Ahmed Raoof Weli, 2003 yılında ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Bağdat'ı işgal etmesi ve Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından hayatından endişe ederek saklanmaya başladı. 1 yıl boyunca saklanan Weli, Amerikan askerleri tarafından saklandığı yerde bulundu.

Saddam Hüseyin'in 8 yıldızlı generali İstanbul'da ortaya çıktı: Yaptığı işi duyanlar inanamıyor

Amerikalılarla çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Weli'nin bir süre sonra evi terör örgütü DEAŞ tarafından bombalandı. Saldırıda eşini kaybeden Weli, sonrasında ise terör örgütü tarafından kaçırılarak işkenceye maruz kaldığını ve parmaklarının kesildiğini belirtti. Irak'ta gittiği her lokasyonda takip edildiğini ve saldırılara maruz kaldığını belirten eski general Weli, 2013 yılında Türkiye'ye göç etti. İlk yıllarında Sivas'a gelen ve 5 dil bilen Weli, yaşadığı ilçede tercümanlık yaparak geçimini sürdürdü. Ardından evlenerek İstanbul'a gelen Weli, oto yıkama sektöründe çalışmaya başladı. Generallikten oto yıkamacılığına uzanan sıra dışı hayat hikayesini anlatan Weli, "Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah'ımdan. Her zaman da şükür ederim" dedi.

Saddam Hüseyin'in 8 yıldızlı generali İstanbul'da ortaya çıktı: Yaptığı işi duyanlar inanamıyor

"OKULU BİTİRDİKTEN SONRA ASKER OLDUM"

Irak'ta general olduğu dönemlerde yaşananlara ilişkin konuşan Khudhur Ahmed Raoof Weli, "Ben Kerküklüyüm. Ben Irak'tan 2013'te Türkiye'ye giriş yaptım. Burada bir ay kaldım. Ardından beni Sivas'a gönderdiler. Sivas'ta 2 buçuk sene kaldım. 2017'de ben tekrar İstanbul'a döndüm ve evlilik yaptım. Evlilikten sonra da vatandaş olduk hamd olsun. İsmim Khudhur iken Fatih oldu. Ben Irak'ta ilk önce Saddam'ın kardeşi Vatban İbrahim el-Hassan ile çalışıyordum. Sonrasında askerlik zamanı geldi. Ben okulu bitirdikten sonra general oldum. General olduktan sonra İran, Kuveyt ve Amerika ile savaşlar oldu. Ama İran savaşında hakikaten bize zulüm oldu. Irak ve İran sınırında bulunan bir göle, İran, ‘Burası bizimdir' dedi. Saddam ise, ‘Hayır bizimdir' diyerek karşılık verdi. Sonra onlar bizi bombaladılar. Bizim okul yerlerini bombaladılar. Bizim çok insanımız öldü. Sonrasında ise Saddam bunlarla 8 senelik bir savaşa girdi. Sekiz seneden sonra savaşı biz kazandık" dedi.

Saddam Hüseyin'in 8 yıldızlı generali İstanbul'da ortaya çıktı: Yaptığı işi duyanlar inanamıyor

"SADDAM HÜSEYİN'E AMCASININ OĞLU İHANET ETTİ"

Saddam Hüseyin'in amca oğlunun kendisine ihanet ettiğini iddia eden eski general Weli, "Savaştan sonra Saddam saklandı. Amerikan Başkanı Bush ekranlara çıkarak ‘Kim Saddam'ın adresini bize verirse, 25 milyon dolar ve Amerikan vatandaşlığı vereceğim' dedi. Amcasının oğlu ihanet ederek Saddam'ın yerini söyledi. Saddam Hüseyin'e seslendiler. O da karşılık verdi. ‘Ben Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin' dedi. Ona ‘Dışarı çık' dediler. Saddam, ‘Ben buradan çıkmam. Siz beni çıkartmazsanız ben dışarıya çıkmam ve intihar da etmem çünkü ben İslam üzereyim' dedi. O hain bir daha ihanet etti. Çukuru göstererek, ‘Burada havalandırma yeri var' dedi. Sonra o havalandırma yerinden gaz attılar. Saddam boğulmuştu. O şekilde dışarıya çıkardılar. Bu adam yakalandı" şeklinde konuştu.

Saddam Hüseyin'in 8 yıldızlı generali İstanbul'da ortaya çıktı: Yaptığı işi duyanlar inanamıyor

"IRAK'TA EVİMİ BOMBALADILAR. KARIM VE 4 KORUMAM ŞEHİT OLDU"

Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından yaşananları anlatan Weli, "Benim evime geldiler. Bana, ‘Bizimle misin? Cezaevine mi gideceksin?' diye sordular. Ben onlara, ‘Sizinle olacağım' dedim. Ben cezaevine gitmeyi tercih etmedim. Irak'ta evimi vurdular. Orada karım şehit oldu. 36 korumam vardı. Onlardan 4 tanesi şehit oldu. Komşu çocukları şehit oldu. Ben nereye gitsem orada bombalar patlıyordu. Ufak çocuklar ölüyor. Ondan dolayı ben 2013 yılı 11'inci ayın 5'inde Irak'ı terk ettim. Sonrasında ise nereye gitsem patlamalar oluyor. İnsanlar ölüyor. Terör grupları bana, ‘Sen Saddam ile çalışıyordun' diyerek saldırılar düzenliyorlardı. Ben DEAŞ'lı gruplar tarafından kaçırıldım ve işkence gördüm. Ben ölümden korkmadım. Bana ağır gelen, nereye gitsem bana saldırılar düzenleniyordu ve insanlar ölüyordu" dedi.

Saddam Hüseyin'in 8 yıldızlı generali İstanbul'da ortaya çıktı: Yaptığı işi duyanlar inanamıyor

"ESKİDEN GENERALDİM, BU İŞİ YAPMAK HİÇ AĞIR GELMİYOR"

Irak'tan Türkiye'ye geldikten sonra hayatı değişen Khudhur Raaof Ahmed Weli, "Ben Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yabancı görmediler. 2 buçuk yıl kadar Sivas'ta kaldım. Orada bir muhtar vardı. O da benimle güzel ilgilendi. Emniyet mensupları benimle çok güzel ilgilendi. Hakikaten herkes benim için kapı açtı. Ben tercümanlık yaptım. O usta perdeciydi. Ben o zaman bilgisayar alarak arkadaş oldum onunla. Tercümanlık yaparak para kazandım. Burada ben oto yıkama ustası oldum. Aynı zamanda pasta cila yapıyorum. Ben ilk defa Kerkük'ten Atatürk Havalimanı'na indim. İstanbul'dan kimseyi de tanımıyordum. Burada takriben 6 ay kadar kaldım. Sonrasında beni Sivas'a gönderdiler. 2 seneye yakın Sivas'ta bir perdeci yanında çalıştım. 2017 yılında bir evlilik yaparak İstanbul'a geldim. Oto yıkama ve pasta cila işinden kazandım şükür. Yüz bin kere hamd olsun. Ben eskiden generaldim, pilottum. Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah'ımdan. Her zaman da şükür ederim. Bin asker benim dilime bakardı, 36 korumam vardı. Hamd olsun ki ben nefes alıyorum. Ben Türk milletine çok teşekkür ederim. Herkes benim için kapılarını açtı. Sadece benim için değil, herkes için kapılarını açtı" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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