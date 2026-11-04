Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu davasında beraat etti! Mahkemede dikkat çeken savunma

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının 10 yıldan az olmamak üzere hapis talebine rağmen suçun oluşmadığına hükmetti. Cebeci ise duruşmada, “Bir kez Amerika'da denedim, asla kullanıcı değilim” ifadelerini kullandı.

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Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 seneden az olmamak üzere hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, önceki celsede savunmasını yapan ve duruşmalardan vareste tutulma talebi kabul edilen Sadettin Saran katılmadı. Ela Rümeysa Cebeci ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

MEHMET AKİF ERSOY SORUSUNA CEVAP VERDİ

Savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci, daha önce savcılık aşamasında verdiği ifadeleri tekrar ettiğini, üzerine atılı suçlamaları reddettiğini belirtti. Mahkeme başkanının Mehmet Akif Ersoy hakkındaki ihbarla alakalı sorusunu cevaplayan Cebeci, "Mehmet Akif Ersoy sadece iş arkadaşımdır. Hatta mesafemi de koruduğum biridir" açıklamasını yaptı.

Mahkeme başkanı, Cebeci'ye savcılıkta verdiği ifadeleri ve telefonunda bulunan mesajlaşmaları sordu. Cebeci, "T" adlı kişiden likit esrar istemesi ile alakalı soruya, "Deneme fırsatım olmuştu ama denemeydi, kullanıcı olarak asla değil. Ben de getirirse deneriz demiştim, kendisi de zaten getiremem demişti" cevabını verdi.

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"SAÇIMA BULAŞMIŞ"

Mahkeme başkanının saç örneğinde uyuşturucu madde belirlendiğini anımsatması üzerine Cebeci, "Ben gerçekten sadece filmlerde gördüğüm maddenin saçımda çıkmasını hayatımın olağan akışına aykırı buldum. Sonra bulaş konusunun yüzlerce araştırmaya konu olduğunu öğrendim. Sonra anladım ki saçıma bulaşmış" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Saran ve Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 seneden az olmamak koşuluyla cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunun oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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