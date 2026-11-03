Uyuşturucu davasında İlyas Yalçıntaş'a tahliye kararı! Mahkemede dikkat çeken itiraf

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Dört aydır tutuklu bulunan Yalçıntaş, uyuşturucu ticareti suçlamasını reddederken kenevir kullandığını ve İngiltere'de bir kez kokain denediğini söyledi. Mahkeme, eksik delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ilk defa hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş savunmasını yaptı. Duruşmada, Yalçıntaş’ın evinde yapılan aramada görev alan Jandarma Uzman Çavuş A.S. de tanık olarak dinlendi.

Üzerine atılı olan suçlamalar hakkında savunma yapan İlyas Yalçıntaş, "Ben tanınan bir şarkıcıyım, böyle bir dosya ile karşınızda olduğum için üzgünüm. Üzerime atılı olan suçlamaları asla kabul etmiyorum. Ben kenevir kullanıyorum. Evet, savcılıkta kullanmıyorum dememin sebebi beni sevenlere kötü örnek olmamak ve kariyerime kötü etki etmemekti. Daha sonra sulh cezada itiraf ettim. Evimde bulunan hassas terazi de uzun yıllardır spor yaptığım içindir. WhatsApp konuşmalarındaki söz konusu mesajlarda tamamen benim yakın çevremle sokak jargonuyla konuşmamdır. Ben kenevir kullanırken tek başınaydım, yanımda kimse yoktu ve kimseye böyle bir şey ikram etmedim. Evimde parti vermem. 4 aydır cezaevindeyim, çok zor şartlar altında kalıyorum" ifadelerini kullandı.

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"KOKAİNİ İNGİLTERE'DE KULLANDIM"

Savunmasına devam eden Yalçıntaş, "Kokaini 6 ay önce İngiltere'de kullanmıştım ama kullanıcı değilim. Çok alkollüydüm, orada tanıştığım bir İngiliz vatandaşından denedim kokain maddesini ancak sonrasında hiçbir şekilde kullanmadım" açıklamasını yaptı.

Dosyaya yansıyan mesajlaşmalar hakkında savunma yapan Yalçıntaş, "Ben hiperaktivitemden dolayı konuşmamda bazı kelimeleri değiştiririm. Söz konusu konuşma benim asistanımla aramda geçmektedir. O benim tüm alışverişlerimi yapar. Tütün kullanıyorum, buradaki yazışma asistanımın alacağı tütüne ilişkin olan yazışmadır. ‘Çözeltme’ diyorum ama aslında orada ‘çözebilir misin’ demek istiyorum. Ben bazı kelimeleri değiştirerek kullanırım. Mesajlaşmalarda geçen ‘kutu’ ifadesi de benim posta kutumdan bahsedilmektedir. Oldukça geniştir. Yardımcımın alışverişten sonra eşyalarımı bıraktığı büyükçe bir kutudur" şeklinde konuştu. Savunmasının sonunda Yalçıntaş, "Üzerime atılı suçlardan beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TANIK JANDARMA DA DİNLENDİ

Tanık Jandarma Uzman Çavuş A.S. ise, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar biriminde uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Sanığı tanımıyorum. Ben sadece ev arama kısmında vardım. Sanık hakkındaki ihbar ve yapılan diğer işlemlerden benim bilgim yoktur. Arama yaptığımız yer sanığa ait olan ve hatırladığım kadarıyla dubleks bir evdi. Teras olarak tabir ettiğimiz yatak odasında bir adet boş kavanoz ve iki adet öğütücü gırgır, mutfakta ise bir adet hassas terazi vardı. Kavanozun içinde kırıntılar vardı, ne olduğunu bilmiyorum. İncelemeye gönderdik. Bunun dışında suç unsuru başka bir şey bulamadık. Sanığın uyuşturucu madde kullandığına dair benim bir bilgim yoktur" biçiminde konuştu. Savcı, tanıkların dinlenmesini ve dosyadaki eksik delillerin toplanmasını isteyerek Yalçıntaş’ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Heyet ara kararında, sanık İlyas Yalçıntaş’ın ayda bir defa imza atma biçimindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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