Sağanak, dolu, fırtına... Meteoroloji hafta sonu için il il uyardı

Ağustos ayının ilk günü yurt genelinde sağanak hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar bugünden itibaren mevsim normalleri civarına inecek. İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı parantez açan uzmanlar, başkentte dolu yağışı ve İstanbul'da sağanak ihtimaline değindi. İşte bugün ve hafta sonu hava durumuna dair son dakika bilgileri ve detaylar...

SICAKLIKLAR 19 KENTTE 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler, 19 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine düşecek.

Yurt genelinde dün en yüksek sıcaklık 47,3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ile Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.

METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONU MÜJDESİ

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek" dedi.

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz" ifadesini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle bu akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Dolu yağışları da görülebilir. Hafta sonu ise sıcaklıklar 32-33 derecelere kadar inecek.

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri görülecek. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek.

İzmir'de yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık ise 34 ila 36 derece bandında seyredecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esecek.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 41°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık